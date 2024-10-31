Cumhuriyet kutlamalarında köpek, polisleri kanlar içinde bıraktı

31 Ekim 2024 20:18 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 20:27

Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında polis memurlarına köpek saldırdı. Gölge isimli kurt köpeğinin polislerden birini elinden ısırıp kanlar içinde bıraktığı anlar kameraya yansıdı.

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Fethiye​'nin Beşkaza Meydanı Kordon Boyu'nda polisler kurt köpeği saldırısına uğradı. Tören saatini bekleyen görevli memurlara isminin Gölge olduğu öğrenilen kurt köpeği saldırarak kanlar içinde bıraktı.

Polis memuru​ Uğur Y. saldırıya karşı kurt köpeğini durdurmak için müdahale ederken sol elinden yaralandı. Sadi B. isimli memurun yardımına çevredekiler yetişse de köpeği durduramadılar.

MEMURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Sol elinden yaralanan polis memuru Uğur Y. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, gerekli tedavisi yapılıp 10 gün rapor verilip taburcu olmuştu.

Polis memuru Uğur Y. olayla ilgili olarak ilgili mercilere başvuruda bulunup şikayetçi olurken, Fethiye Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yaptıkları incelemede köpeğin sahipli olduğunu belirleyip, sahipli köpeğin başıboş bırakılması nedeniyle şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptıkları öğrenildi. Bu arada Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğünün de olayla ilgili incelemeyi sürdürdüğü kaydedilirken, kurt köpeğinin polis memurlarına yaklaşıp saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.