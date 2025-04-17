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 | Özge Sönmez

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda torbacı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını duyurdu. Binlerce polisin görev aldığı "Narkokapan-Ankara" operasyonu kapsamında 525 torbacı gözaltına alındı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:07

Bakan Yerlikaya, hazırlıklarının 6 ay sürdüğü Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu olan "Narkokapan-Ankara" operasyonun detaylarını paylaştı. 525 torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının gözaltına alındı. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda torbacı gözaltına alındı

OPERASYON HAZIRLIKLARI 6 AY SÜRDÜ

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik. Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA”

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda torbacı gözaltına alındı

Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

onuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.

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