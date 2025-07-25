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 | Baran Aksoy

Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Bir ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı

Aşırı sıcaklar Türkiye genelini kasıp kavuruyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde tüm zamanların Türkiye Cumhuriyeti ulusal sıcaklık rekoru kırıldı. Kentte sıcaklık 49,9 dereceyi buldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:17

Tüm yurtta etkisini gösteren kavurucu nefes aldırmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son yılların en sıcak yazı yaşanıyor. Kavurucu sıcaklardan bunalan çoğu vatandaş, kendini klimanın önüne bırakmış durumda...

Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Bir ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı

TÜRKİYE SICAK HAVA DALGASIYLA BOĞUŞUYOR

, son yılların en şiddetli kavurucu sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Termometreler birçok kentte 45 dereceye dayandı. Sıcaktan bunalanlar, imkanı olan deniz tatiline, şehirde kalanlar ise alternatif serinlik arayışına çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Bir ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı

SICAKLIK 50 DERECEYİ GÖRDÜ

Türkiye'de kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen illerden biri de oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde tüm zamanların Türkiye Cumhuriyeti ulusal rekoru kırıldı. Kentte sıcaklık 49,9 dereceyi buldu.

Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Bir ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, "Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?" sorusuna cevap verdi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Özdemirci, Doğu Karadeniz kıyısında kısa süreli yağışlar olacağını sonrasında da sıcaklıklarda yeniden artış yaşanacağını söyledi.

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ETİKETLER
#türkiye
#sıcaklık
#sıcak hava dalgası
#şırnak
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