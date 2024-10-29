Cumhuriyetimiz 101 yaşında! Kutlu olsun Türkiye

29 Ekim 2024 06:54 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:14

Tam 101 yıl önce bugün Türkiye tarihinde yepyeni bir sayfa açıldı. Düşmanı topraklarından temizleyen Türk Milleti, zaferini 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan ederek süsledi. Türk Halkı bu gurur gününü yurdun dört bir yanında bir kez daha coşkuyla kutlayacak. Kutlamaların ana merkezleri ise Ankara ve İstanbul olacak! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı.

Türkiye Cumhuriyeti​ 1 asırlık egemenlik koşusuna 1 yıl daha ekledi. Sadece Türk milletinin tarihinde değil dünya tarihinde de yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetimine kazındığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geride kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk​'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele verdiği yüzbinlerce şehidin sayesinde Yeni Türk devletinin varlığı, 29 Ekim​ 1923'te TBMM tarafından tüm dünyaya haykırıldı.

KUTLAMALARIN MERKEZİ ANKARA​ VE İSTANBUL​

Türkiye Cumhuriyeti​'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü bu yıl da ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanacak. Başkent Ankara ve İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'nda görkemli programlara ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak.

ANITKABİR'DE TÖREN, TBMM'DE KONSER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile saat 11.00’de Anıtkabir'deki törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı'nda akşam saatlerinde resepsiyon ve "29 Ekim Özel Programı" düzenlenecek. TBMM'de de Ön Bahçe’de Mehteran Birliği ve TSK Karma Bandosu konser verecek.