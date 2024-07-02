D-100'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

02 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:46

Tosuncuk hapisten çıkmak için her yolu deniyor! Tüm mağdurların zararını karşılarım

Tosuncuk hapisten çıkmak için her yolu deniyor! Tüm mağdurların zararını karşılarım

Trafik kazaları can almaya devam ediyor...

Bolu D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki BMW marka otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki Tofaş marka otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü. Tofaş'ın hemen arkasından gelen başka bir otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki bir araç daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir'in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

D-100 KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada Ünal K., İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.