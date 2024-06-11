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D100'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 01:34 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 01:36
D100&#039;de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda otobüsünün devrilmesi neticesinde 9 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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