D100'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 01:34 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 01:36
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda otobüsünün devrilmesi neticesinde 9 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı