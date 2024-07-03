Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Şehitlikte define aradılar

03 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:52

3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez görüntülendi

3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez görüntülendi

Osmanlı ve Bizans döneminden kalan önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Fatih'te bulunan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği, 1453 yılında İstanbul’un fethine katılarak şehit düşen isimsiz askerlerin defnedildiği yerler arasında.

Osmanlı ordusunda Yeniçeri Ocağı'na bağlı Sekban Bölüğü'nden olan ve isimleri bilinmeyen bu askerler için yapılan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'nde anonim bir kitabe de bulunuyor.

Tarihi belirsiz kitabede "Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriyle ma’an teşrif buyurup bu mahalde şehride vefat eden on sekiz sekban aleyhi rahmetuvelgufran hazretlerinin ruhu pür-fütuhlarına el fatiha" ifadesi yer alıyor.

DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ

Şehitlikte, kimliği bilinen tek mezar Sekbanlar Kethüdası Hızır Oğlu Hamza’ya ait. Cumhuriyet döneminde yenilenen şehitlik, 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) de restore edildi.

Şehitliğin yakınında Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Cami, İBB ve Şehzadebaşı Camisi gibi önemli mekanlar da yer alıyor.

"BURASI 18 ÖNEMLİ ASKERİN YER ALDIĞI ŞEHİTLİK"

On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'ne dadanan kimliği belirsiz kişi, define bulmak için şehitliği kazdı. Gündüz vakti yapılan kazı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Define için kazı yapılan alanda incelemelerde bulunan Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, yaptığı açıklamada, şehitliğe define bulmak amacıyla zarar verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM'

Şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan Baki Günay, yaşanan duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Ben de gördüm. Dikkatimi çekti zaten. Hatta arkaya böyle gizlenmiş mi artık orada yaşıyor mu anlayamadım. Resmi bir yetkili mi diye baktım ama değil. Berduş bir şekilde ama kazı yapıyor. Hangi yetkiyle ve kime dayanarak yapıyor bilemedim. Yetkililerin tedbir almasında fayda var." ifadelerini kullandı.

Günay, tarihi yerlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burada fetih dönemindeki şehitlerimiz var. Onların aziz hatırasına da saygısızlık olmaması gerekiyor. Bu tür insanlara nasıl izin verilir? Burası dağ başı değil, İstanbul'un göbeği.

Hem de Şehrül-Emin’in yanında. Buna dikkat etmek, en birinci vazifesi diye düşünüyorum. O zaman eline kazma alan her yeri kazsın. Öyle bir şey olabilir mi? Devletin ve belediyenin kuralları olması gerekiyor."