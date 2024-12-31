Dağdan kopan kaya minibüsü vurdu: 12 yaşındaki çocuğa isabet etti

31 Aralık 2024 21:24 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 21:27

Yüksekova-Van karayolunda facia ucuz atlatıldı: Dağdan kopan kaya parçası minibüsün üzerine düşerek 12 yaşındaki bir çocuğu ağır yaraladı. Minibüste bulunan 11 kişi ölümden dönerken, olay sonrası ekipler bölgeyi güvenlik altına aldı.

Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yüksekova-Van karayolunda Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen kazada, dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Van’dan Yüksekova’ya yolcu taşıyan minibüste bulunan 12 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. Minibüste bulunan 11 kişi ise büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Olay yerine karayolları, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yola düşen kaya parçalarının temizlenmesi için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı, trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralı çocuğun durumunu öğrenen ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, sürücülere çok acil bir durum olmadıkça bu yolu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.