Daha 14 yaşında... Eline silahı aldı, peş peşe tetiğe bastı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:39

Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk, tabancayla havaya peş peşe ateş açtı, o anları da marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı. Görenleri şoke eden olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.