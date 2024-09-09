Daha 14 yaşında... Eline silahı aldı, peş peşe tetiğe bastı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:39
Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk, tabancayla havaya peş peşe ateş açtı, o anları da marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı. Görenleri şoke eden olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda; 14 yaşındaki Muhammed K. isimli çocuk, nereden bulduğu tespit edilemeyen silah ile balkona çıkıp havaya ateş açtı.
MARİFETMİŞ GİBİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Yaşananları kayda alan çocuk, o anları bir de marifetmiş gibi "piyasa çocuk dolu, izlemeye devam edin Şampiyon geri döndü" ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.
GÖZALTINA ALINDI
İzleyenlerin şoke olduğu olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, Muhammed K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla kullanılan tabancaya el konulurken Muhammed K.'nın Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı