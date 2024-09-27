Daha 20 yaşındaydı! Çalıştığı inşaatta vincin altında kaldı: O anlar kamerada

27 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:03

Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan bir inşaat işçisi, feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te 5 Eylül tarihinde yaşanan olayda; inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı.

FECİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede; vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt’un üzerine devrildiği anlar saniye saniye görüntülere yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ihmali olduğu iddia edilen M.T K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.