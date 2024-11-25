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Daha 20 yaşındaydı... Evinde ölü bulundu: Arkadaşları gözaltında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Kasım 2024 17:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:17
Daha 20 yaşındaydı... Evinde ölü bulundu: Arkadaşları gözaltında

Isparta'da 20 yaşındaki İsa Çobankaya, yaşadığı evde ölü bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte sahte alkol tükettiği tespit edilen gencin, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Isparta'da merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde yaşanan olayda; yerde hareketsiz şekilde yatan 20 yaşındaki İsa Çobankaya, hastaneye kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çobankaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemelerde, İsa Çobankaya ve 3 arkadaşının tükettiği alkolün sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Ç.U., A.K. ve H.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Daha 20 yaşındaydı... Sahte alkol hayattan kopardı - 1. Resim

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

İfadeleri alınan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. Çobankaya'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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