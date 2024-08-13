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Daha 7 yaşındaydı! Balkondan düşen çocuğun acılı annesi yürekleri dağladı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:28
Daha 7 yaşındaydı! Balkondan düşen çocuğun acılı annesi yürekleri dağladı

Samsun'da evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Irak uyruklu acılı anne Nour Husseın'ın feryatları yürekleri dağladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın 3. kattan aşağıya düştü.

Daha 7 yaşındaydı! Balkondan düşen çocuğun acılı annesi yürekleri dağladı - 1. Resim

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ, KURTARILAMADI

Evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybettiği öğrenilen çocuk ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha 7 yaşındaydı! Balkondan düşen çocuğun acılı annesi yürekleri dağladı - 2. Resim

ACILI ANNE YÜREKLERİ DAĞLADI

Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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