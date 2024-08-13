Daha 7 yaşındaydı! Balkondan düşen çocuğun acılı annesi yürekleri dağladı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:28
Samsun'da evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Irak uyruklu acılı anne Nour Husseın'ın feryatları yürekleri dağladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın 3. kattan aşağıya düştü.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ, KURTARILAMADI
Evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybettiği öğrenilen çocuk ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ACILI ANNE YÜREKLERİ DAĞLADI
Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı