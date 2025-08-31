Daire alev alev yandı, Türk bayrağına ise birşey olmadı

Kadıköy’de 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Balkondaki Türk bayrağının ise alevlerden zarar görmediği görüldü.

Yangın, 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi.

TÜRK BAYRAĞINA BİRŞEY OLMADI

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi.