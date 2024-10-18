Dalaman'da korkutan orman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi

18 Ekim 2024 03:58 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 03:59

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını meydana geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söylerken, "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik." dedi.

Dalaman​ Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye Muğla​ Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangında bir ev ve ahır tamamen yanarken, alevlerin şimdilik ulaşım yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. "Traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinin ise yangın bölgesinde endişeli bekleyişleri ise devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için uğraş verilirken, sabah saatlerinde hava araçlarının yangına müdahale etmesi bekleniyor.

VALİ AKBIYIK: İKİ HANEDE 11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

ORMAN İŞÇİLERİ, YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopter, söndürme çalışmalarına katılacak.

Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, alevler etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vermişti.

ORTACA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını​ ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Okçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk müdahale etti. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şekilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.