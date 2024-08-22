Daltonlar Çetesi'nden Fergio House'a tehdit! "Ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna"

22 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:29

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

İstanbul Taksim’de havaya dolar saçtığı görüntülerle gündem olan ve müstehcen görüntüler paylaştı için gözaltına alınan ‘Fergio House’un kurucularında mimar Ferhat Günay, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu.

Günay, cezaevinden çıkar çıkmaz Daltonlar çetesinin radarına girdi. Çete üyeleri tehdit içerikli bir mesaj yayınlayarak, Günay'a ceza kestiklerini söyledi. Çete, "Ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna" mesajı verdi.

"EPSTEİN'İN YAPTIĞINI TÜRKİYE'DE YAPMAK İSTİYORSUN"

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Daltonlar çetesinin lideri Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile fotoğrafları bulunan Timo Can isimli çete üyesi, 19 Ağustos'ta Fergio House hakkında bir paylaşım yayımladı. Tehdit mesajları içeren paylaşımda şöyle denildi:

“Fergio kendini devletin kollarına atarak kendi yaptığı pisliğin üstünü bizim ismimizle temizlemek istiyor. Biz sana bu fırsatı vermeyeceğiz. Depremzede kızların geçimini sağlayıp sonrasında müstehcen içeriklerle reklam yüzü olarak kullanmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Başka grupları araya sokarak arabuluculuk yapmasını istiyorsun. Bize haber yollatmayı biliyorsun. Haberlere farklı bize farklı konuşuyorsun. Seni fonlayanlar elde ettiği görünler ile devlet içinde her türlü işini hallettiriyor, büyük ihalelere imza atıyorlar. Adnan Oktar çetesinden daha tehlikelisiniz. Amerika’daki Epstein’in yaptığını Türkiye’de yapmak istiyorsun. Kendini kime atarsan at ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna.”