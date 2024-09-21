Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in adamlarına operasyon düzenlendi

21 Eylül 2024 08:08 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beratcan Gökdemir'e bağlı suç örgütüne çalışan kişilere KUYU- 27 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Barış Boyun çetesinin alt kolu olarak bilinen Daltonlar Çetesi lideri Gökdemir'e bağlı 32 şüpheli yakalandı.

Antalya merkezli 6 ilde Beratcan Gökdemir suç örgütüne ilişkin operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı​ düzenlenen KUYU-27 operasyonuyla 32 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini duyurdu. Daltonlar Çetesi'ne çalıştığı bilinen Beratcan Gökdemir şu an yurt dışında tutuklu bulunuyor. Grup Barış Boyun çetesine bağlı olarak biliniyor.

DALTONLAR'A KUYU 27 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır’da elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-27” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 32 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi.