Daltonlar çetesinin kilit ismi yakalanmıştı! Sinan Memi'nin suç haritası tek tek deşifre edildi

Polonya’nın başkenti Varşova’da 5 ay önce düzenlenen uluslararası operasyonla yakalanan ve önceki gün Türkiye’ye getirilen Daltonlar çetesinin kilit ismi Sinan Memi’nin suç haritası deşifre oldu. Interpol, Europol işbirliğiyle Memi'nin tetikçilik ve azmettirme suçlarına karıştığı tek tek tespit edildi.

Polonya'da yakalanan Daltonlar Suç Örgütü'nün kilit ismi Sinan Memi'nin çok sayıda suçta tetikçi ve azmettirici olduğu ortaya çıktı. Uluslararası operasyonla yakalanan, adı organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan Sinan Memi’nin karıştığı eylemler tek tek deşifre edildi. Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda önce Ankara’ya getirilen, oradan da dün akşam saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilerek emniyette sorguya alınan Memi’nin, 1 Şubat 2023 tarihinde Sarıyer İlçesi Uskumruköy’de F.Y. isimli şahsın öldürülmesinde tetikçilik yaptığı, 18 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde bir film setine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama konusunda azmettirici olduğu saptandı.

O SALDIRILARIN AZMETTİRİCİSİ ÇIKTI

Bakırköy’de yağmalama olayına karışan da Üsküdar’da iş adamının ölümünde azmettiren aynı isim Daltonlar suç örgütünden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024 tarihinde Üsküdar‘da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel’in, iş yeri önünde maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıyla öldürülmesinde "azmettirici" olarak arandığı, Bakırköy ilçesinde bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi olayına doğrudan karıştığı, yine 27 Eylül 2024 tarihinde A.M.N. isimli bir kişinin ikametine yapılan keşif sonrasında çalıntı motosiklet ve silahla yakalanan 2 şüpheliyi azmettirdiği tespit edildi.