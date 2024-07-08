Kayınpederi tarafından katledildi!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:31
İstanbul Esenler'de kayınpeder, çıkan tartışmada damadını vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Salih M.'nin eşi S.M ile boşanma yoluna gitti. Bir süredir ayrı yaşayan ikiliden S.M., babasının evinde yaşamaya başladı. Salih M., S.M.'nin baba evine geldi.
VURARAK ÖLDÜRDÜ
Ardından burada tartışma çıktı. Tartışmada silahını çeken kayınpeder O.D.(60) Salih M'yi vurdu. Salih M. hayatını kaybederken, O.D ise silahıyla birlikte olay yerinde yakalanarak polis merkezine götürüldü. O.D polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı