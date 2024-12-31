Damadının dükkanını basıp dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Kızıma iftira atıyordu'

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 13:59

Antalya'da yaşayan Bayram V. kızıyla boşanma aşamasında olan eczacı damadının iş yerini tüfekle bastı. Araçtan inip av tüfeğiyle sağa sola ateş eden kayınpeder daha sonra aracıyla uzaklaştı. Bayram V'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, evinde gözaltına aldı. Kayınpeder ilk ifadesinde "Kızımı darp ediyordu. Damat sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia ederek iftira atıyordu. Birkaç kez bununla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de iş yerine giderek bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

Antalya​'da yaşanan olayda kayınpeder damadının iş yerini basıp tüfeğiyle dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaya, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı​ damadı 32 yaşındaki Emre Çetin'e ait iş yerine kamyonet ile gelen Bayram V., araçtan inip av tüfeğiyle ateş açtı. AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI O esnada eczanede bulunan Emre Çetin, depo kısmına kaçtı. Saçmalar iş yerine isabet ederken Bayram V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay​ yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Bayram V'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Gedik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alıp, olayda kullandığı av tüfeğini de ele geçirdi. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Bayram V'nin ifadesinde, "Kızımı darp ediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia ederek iftira atıyordu. Birkaç kez bununla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de iş yerine giderek bu olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Bayram V., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. İlgili Haberler Antalya'da dehşet! Boşandığı eşini benzin dökerek yaktı İstanbul'da fıkra gibi olay! Yanlarındaki bina yıkılınca gördüklerine inanamadılar