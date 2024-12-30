Damadının eczanesine pompalı tüfekle saldırdı! Öfkeli kayınbaba dehşet saçtı

30 Aralık 2024 16:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:37

Antalya'da bir kişi kızıyla boşanma aşamasında olan damadına dehşeti yaşattı. Av tüfeğiyle damadının eczanesine saldıran öfkeli adam kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik​ ilçesi Eminceler Mahallesi'nde kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı​ damadı Emre Çetin'in dükkanını basan B.V. korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetle iş yerine gelen B.V. araçtan inip pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Bu sırada eczanede olan damat Çetin ise can havliyle depoya saklandı. B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerinde gelen ekipler inceleme başlattı.

"UCUZ ATLATTIK"

Yaşananları anlatan Emre Çetin, “Biz resmi olarak 3 senedir evliyiz. Üç kez kendisi uzaklaştırma talebiyle ailesinin desteğini alarak terk etti. Anlaşmazlık oldu aramızda. Babası barışma olmayacağını söyleyip beni tehdit ediyordu. Sabah eczanede otururken kayınpederimin geldiğini gördüm. İlk başta konuşmaya geldiğini düşündüm. Elinde silah olduğunu görünce telefonla babamı aradım. O aşamada gitti mi diye dışarı doğru çıktım. Tam o sıra ateş açmaya başladı. İçeriye attım kendimi. Ucuz atlattık” dedi.