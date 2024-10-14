Damat katliam yaptı! Kayınvalidesini, baldızını, kayınpederini ve eşini bıçakladı: 2 ölü

14 Ekim 2024 00:35 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:38

Balıkesir'de damat barışmak istediği eşinin ailesinin evinde katliam yaptı. Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını bıçakladı. Olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir​'in Edremit​ ilçesinde boşanma​ aşamasındaki eşinin aile evine giden M.Ö aileye dehşet saçtı. Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve giden M.Ö barışma isteği reddedilince bıçakla saldırdı. İki kişi yaralandı, iki kişi yaşamını yitirdi.

Olay iddiaya göre M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başlaması sonrası gerçekleşti. Aile arasında çıkan tartışmada öfkelenen M.Ö bıçakla herkese saldırmaya başladı.

KAYINVALİDESİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜ

Evden gelen çığlıkların fark edilmesiyle vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.