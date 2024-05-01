Damat trafiği fırsat bildi! Gelini konvoyda bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı...

01 May 2024 14:51 - Güncelleme : 01 May 2024 14:52

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tartışma konusu oldu. Diyarbakır'da gelin ve damadı taşıyan araç konvoy halinde inerken damat aniden araçtan indi.

DAMAT ANİDEN KARŞI ŞERİDE ATLADI

Düğün kameramanı olay anını anı anına kaydederken damat aniden karşı şeride atladı.

Akan trafik ve hızla gelen araçların arasında ölümle burun buruna gelerek yolun karşısına geçti. Daha önceden oraya park ettiği düşünülen araca damatlığıyla birlikte binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, damat ile gelin ailesi arasında bir gerginlik yaşandığı üzerinde duruluyor.