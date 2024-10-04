Damatlığını giyen doktor 6. kattan atladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:34

Samsun'da bir doktor kendisi gibi aynı hastanede doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışma sonucu bunalıma giren doktor evine gitti. Kısa süre sonra doktor damatlığını giyerek kendini 6. kattan aşağı attı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi. Bir doktor kıskançlık sebebiyle balkondan atladı. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İlgili Haberler İzmir'de koca dehşeti! Karısını katletti daha sonra intihara kalkıştı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Fethi kabir öncesi taşıdılar