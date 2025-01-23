Danimarka’dan ABD Başkanı Donald Trump’a çok sert tepki: Defolun gidin!

23 Ocak 2025 00:21 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 00:22

ABD’nin Grönland’ı satın almak istemesiyle ilgili tartışmalar büyüyor. Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anders Vistisen, Grönland’ı satın almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’a sert tepki göstererek, "Defolun gidin" dedi…

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Danimarkalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Anders Vistisen, Grönland’ı satın almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri​ (ABD) Başkanı Donald Trump’a sert tepki gösterdi. Vistisen, Fransa'nın Strazburg kentinde dün düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Grönland’ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump’a parlamento kürsüsünden küfretti.

"SAYIN TRUMP, DEFOLUN GİDİN"

İngilizce başladığı konuşmasında Vistisen, "Sevgili Başkan Trump, lütfen iyi dinleyin. Grönland, 800 yıldır Danimarka​ Krallığı’nın bir parçası oldu. Burası ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Satılık değildir. Bunu sizin anlayabileceğiniz şekilde ifade etmeme izin verin. Sayın Trump, defolun gidin" diye konuştu.

“BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ”

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen’in konuşmasını tamamlamasının ardından bu duruma tepki göstererek, Vistisen’in kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Stefanuta, “Eğer tercüme doğruysa, kullandığınız ifade bu mecliste kabul edilemez ve kullanımının sonuçları olacaktır. Bu demokrasi meclisinde böyle bir şey kabul edilemez. Teşekkür ederim. Sayın Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değildir” dedi.

“CEZAYLA KARŞILAŞIYORSUNUZ”

Vistisen, daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun küfürlü dil kullandığı için kendisini para cezası vermekle tehdit ettiğini söyleyerek, “Yabancılar ve suç hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Grönlandlılar hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Trump hakkında gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz" dedi.

"GRÖNLAND’A İHTİYACIMIZ VAR"

Trump, bu ayın başında yaptığı açıklamada Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland’ı ABD’nin bir parçası yapmanın ülkesi için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemiş ve bunun için güç kullanma ve ekonomik baskı uygulama seçeneklerini göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Trump, geçtiğimiz pazartesi günü başkanlık görevini devraldıktan sonra gazetecilerden Grönland’a ilişkin soru almış ve buna, “Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Danimarka’nın buna rıza göstereceğine eminim. Oranın bakımı ve muhafazası onlara çok paraya mal oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

“ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ KARAR VERECEK”

Grönland Başbakanı Mute Egede ise dün yaptığı açıklamada, "Biz Grönlandlıyız. ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı olmak da istemiyoruz. Grönland’ın geleceğine ilişkin karar, Grönlandlılar tarafından verilecektir. Grönland’a ne olacağına ülkemiz ve halkımız karar verecek" demişti.