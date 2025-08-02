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 | Selahattin Demirel

Darbe toplantısı iddia edilmişti! Büyükada'daki otelin ruhsatı iptal olunca Başkan Yardımcısı tehdit edildi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nin darbe girişimi sırasında, eski CIA ajanı Henri Barkey liderliğinde "darbe toplantısı" yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Büyükada'daki Splendid Palas Oteli'nin ruhsatı Adalar Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, savcılığa başvurarak otel yetkilisi A. G.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Sunulan ses kaydında A. G.'nin, "Çok kötü şeyler olacak, belediyeye de sana da kötü şeyler olabilir." dediği öne sürüldü.

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Darbe toplantısı iddia edilmişti! Büyükada'daki otelin ruhsatı iptal olunca Başkan Yardımcısı tehdit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 23:07

Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 30 Temmuz 2025 tarihinde savcılığa başvurarak yetkilisi A. G.'nin kendisini ettiğini iddia etti. Tehditlerin nedeni, belediyenin otelin ruhsatını etmesi. Yılmaz, delil olarak savcılığa bir ses kaydı sundu.

RUHSAT İPTALİ SONRASI SÜRE TANINDI

Belediyenin İmar Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, tarihi yapının 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı itfaiye raporunun uygun olmadığı, buna rağmen 2012 yılında iş yeri ruhsatı verildiği, restorasyon ruhsatı alındığı ancak iskan belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle otelin iş yeri ruhsatı belediye tarafından iptal edildi.

Darbe toplantısı iddia edilmişti! Büyükada'daki otelin ruhsatı iptal olunca Başkan Yardımcısı tehdit edildi

Otel yönetimine, faaliyetlerini durdurması ve yeniden iskan başvurusu yapması için süre tanındı. Ancak otel yönetimi, ruhsat iptaline karşı idare mahkemesine başvurdu ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye, bu karara itiraz etti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: TEHDİT EDİLDİM

Yasal süreç devam ederken, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, otel yetkilisi A. G.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, 30 Temmuz 2025'te makamında gerçekleşen görüşmede, A. G.'nin bazı siyasilerin ve gazetecilerin adını kullanarak tehditlerde bulunduğunu belirtti.

Delil olarak sunulan ses kaydında, A. G.'nin, "Ortalık karışacak, çok kötü şeyler olacak, belediyeye de sana da kötü şeyler olabilir" gibi ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Yılmaz'ın başka delil elde etme imkânı olmadığından ses kaydı yaptığı bilgisi de aktarılıyor. Ses tarafından inceleniyor.

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