Darp edilen kurye dehşet saçtı: O anlar kamerada

20 May 2024 16:29 - Güncelleme : 20 May 2024 16:44

Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, beraberindeki iki çocuğu ile pastaneden alışverişini tamamlayan bir şahıs, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken, o esnada başka bir firmanın kuryesi, dikkatsizce kullandığı motosikleti vatandaşın ve çocuklarının üzerine sürdü.

Vatandaşın sözlü şekilde uyarısına kurye küfürle karşılık verdi. O esnada pastane sahibi Faruk Korkmaz’ın kardeşi Servet Korkmaz, motosikleti daha dikkatli kullanması konusunda kuryeyi uyardı. Bu uyarıya aynı şekilde küfürle karşılık veren kurye, Servet Korkmaz ve orada bulunanlar tarafından güç kullanılarak uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar işletmenin önüne gelen kurye bu kez beraberinde getirdiği silahını Servet Korkmaz’a yönelterek ateş etti. Kurşunlar Servet Korkmaz’ın bedenine isabet etmezken, gömleği ve pantolonunu sıyırdı. O esnada işletmenin önünde bulunan onlarca müşterinin önünde gerçekleşen bu olay herkese korku ve panik yaşattı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışanlar tarafından şahsın elinden önce silah alınırken, saldırgan etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak işletmede bulunan müşteriler olaydan daha çok etkilenmemesi için çağrılan güvenlik güçleri beklenirken, saldırgan birkaç kişi tarafından yolun karşısına götürülmek istendi. Fakat şahıs onca kişiye hakaretler ve küfürler savurmaya ve direnmeye devam edince çalışanlar saldırganı darp etti. Bir süre sonra ise saldırgan gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Saldırgan kurye polis merkezinde ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pastane yetkilileri ise yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri işletmemize aittir. Görüntüleri paylaşırken halkın korku ve panik yaşamaması için silahlı saldırı anını vermeyi uygun görmemiştik. Ancak görüntüler mevcut haliyle izlendiğinde çok sayıda insanın bir kişiyi darp ettiği şeklinde bir algının ortaya çıkmasından rahatsızlık duyduk. Bu nedenle olayın tamamını gösteren kamera kaydı görüntülerini kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duyduk. Bu vesileyle, söz konusu münferit olayın işletmemizle direkt ilgisi olmadığı gerçeğini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."