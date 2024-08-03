Darp görüntüleri ile gündeme gelen Cihangir'deki mekan mühürlendi 

03 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:32

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir mahallesinde 3 kadın eğlenmek için gittikleri mekanda korku dolu anlar yaşadı. Eğlenmeye gittikleri mekanda yüksek gelen hesaba itiraz eden 3 kadına işletme sahibi saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedilirken işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

BELEDİYE MÜHRÜ BASTI!

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçerken gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye gidildi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

"KİMSE 'O SAATTE İŞİ NEYMİŞ' DEMEYECEK"

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açılama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kamuoyunda gündeme gelen içinde ruhsatsız SPA da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.