Darphane'den İsrail şirketi iddialarına yalanlama! İletişim Başkanlığı duyurdu

30 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:17

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini duyuruldu.

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Darphane​ ve İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi.

TAMAMEN YÜZDE 100 TÜRK SERMAYELİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir."

'DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için İsrailli bir firmayla anlaşma sağlandı” iddiası doğru değildir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanlarının temini konusunda iddia edilenin aksine İsrailli bir firmayla değil İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır.

UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."