Dayak yiyen kadının yardım çığlıkları mahallede yankılandı! Yoldan geçenler sadece izledi

29 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:05

Türkiye'nin dört bir yanından kadına şiddet görüntüleri gelmeye devam ediyor. Şiddet görüntüleri bu kez de İzmir'den geldi. Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde bir adam, eşi olduğu iddia edilen kadını yol ortasında darbetti.

Çevredekilerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kadın darbelerden korunmak için yere çömeldi.

"KİMSE YOK MU?" ÇIĞLIKLARI MAHALLEDE YANKILANDI

Yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.