Dayısını katledip başında ağladı, mezar kazıp gömdü!

12 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:21

Adana cinayet dedektifleri 6 ay önce kaybolan Murat Açkan'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Üvey yeğeni tarafından katledilen Açkan'ın cansız bedeni çiftlikte yapılan kazı ile bulundu. Şüpheli, yaşlı adamı öldürdükten sonra ağladığını ve akşam olunca da mezar kazdığını anlattı.

Önlerinde sürüklendi, kimse de yardıma gitmedi! Pes dedirten görüntü

Önlerinde sürüklendi, kimse de yardıma gitmedi! Pes dedirten görüntü

Adana'da kaybolan çiftlik sahibi Murat Açkan'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet dedektiflerinin de dahil olduğu olayda Açkan'ın cansız bedeni kendi çiftliğinde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Açkan'ın üvey yeğeni Fahri Demirdüzen tarafından katledildiği ortaya çıktı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Fahri Demirdüzen, çelişkili cevaplar verince şüpheleri üzerine çekti. Şüpheli sorguda her şeyi bir bir itiraf etti.

TÜM KAYITLAR İNCELENDİ

Fahri Demirdüzen'den şüphelenen cinayet polisleri olayı derinlemesine araştırmayı sürdürdü. Yapılan araştırmalar neticesinde Adana'dan Konya'nın Ereğli ilçesine kadarki 200 kilometrelik alanda PTS ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde Demirdüzen gözaltına alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Adana'ya getirilen Fahri Demirdüzen, yapılan sorgusunda üvey dayısı Murat Açkan'ı tabanca ile vurarak öldürdüğünü itiraf edip olayı anlattı. Katil zanlısının Murat Açkan'ın yeğeni Zeynep Demirdüzen ile evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Demirdüzen, çiftlikte çalıştığını ve üvey dayısı Açkan'ın işlerin aksadığını öne sürerek kendisine küfrettiğini, daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü tabanca çektiğini, tabancayı elinden alıp onu öldürdüğünü ileri sürdü.

AĞLADI, KEPÇE İLE MEZAR KAZDI

Fahri Demirdüzen, üvey dayısını öldürdükten sonra başında uzun süre durup ağladığını, cinayeti işlediği sırada da çiftlikte kimsenin olmadığını belirtti. Demirdüzen, hava kararınca kepçe ile toprağı kazarak dayısını 3 metre derinliğe gömdüğünü ifade etti. Fahri Demirdüzen, üvey dayısı Murat Açkan'ın cep telefonunu alarak kendi aracıyla Adana'ya geldi. Öldürdüğü dayısının cep telefonuyla kaldığı evin oraya giderek baz istasyonunda sinyal vermesini sağladığını itiraf etti.

"DAYISINA HACCA GİTTİ SÜSÜ VERMİŞ"

Fahri Demirdüzen, eşi Zeynep Demirdüzen ile birlikte 23 Mart tarihinde ‘arabanın lastiğini' değiştireceğim bahanesiyle Adana'ya geldi. Adana'ya gelen Fahri, Murat Açkan'ın kardeşi aynı zamanda kendi kayınvalidesi olan Rahime Acar'a, Akçan'ın hacca gittiğini kurban bayramına kadar dönmeyeceğini söylediği öğrenildi. Demirdüzen daha sonra aileye yalan söylerken dayısını kendisine 'araba sende kalsın ve Adana'ya beni bırak" dediğini söyleyerek hacca gittiğine inandırdı.

"KURBAN BAYRAMINDA GELMEYİNCE AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU"

Fahri Demirdüzen'in kayınvalidesi Rahime Acar, aynı zamanda Murat Açkan'ın kardeşi kurban bayramından 9 gün sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine cinayet polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis Akçan'ın cinayete kurban gittiğini cinayeti de Demirdüzen'in işlediğini tespit etti.

Bunun üzerine Demirdüzen, gözaltına alındı. Katil zanlısı sorgusunda herşeyi anlattı. Polis Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde Murat Açkan'ın çiftliğine katili ile birlikte gitti. Katil Demirdüzen, polislere üvey dayısının gömdüğü yeri gösterdi. Kepçe yardımıyla gömüldüğü yerden ceset çıkartıldı. Ceset otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yapılan otopsisi ardından cenaze Adana'ya getirildi Kabasakal mezarlığında toprağa verildi.

Katil zanlısı Demirdüzen ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.