Dayısının boğazını keserek öldürdü: Cesedi böyle sürükledi

30 May 2024 14:54 - Güncelleme : 30 May 2024 15:13

Merkez Bankası'ndan KKM hesapları ile ilgili duyuru

Merkez Bankası'ndan KKM hesapları ile ilgili duyuru

Annesiyle birlikte Erzincan'da yaşayan 16 yaşındaki İ.A. bir süre önce dayısının Erzurum'daki evine geldi. Sabaha doğru küçük kız ve dayısı arasında dışarı çıkma konusu yüzünden tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darbeden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı. Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın diğer dayısı ile birlikte yaraladığı dayısı Murat T'yi sürükleyerek taşıdıkları görüldü.

Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

Öte yandan İ.A.'nın hakkında yakalama kararı ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi.