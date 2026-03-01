Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
 Ümit Buget

DMM'den 'Atatürk'süz banknot' iddialarına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkez (DMM) bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan “yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı” iddialarını yalanladı.

DMM'den 'Atatürk'süz banknot' iddialarına yalanlama!
01.03.2026
01.03.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (), 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden resminin kaldırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, içeriklerin dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlar olduğu ifade edildi.

DMM'den 'Atatürk'süz banknot' iddialarına yalanlama!

DMM, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında “yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı” iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir.

Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır. Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2028100463741042926?s=20

#dezenformasyon
#atatürk
#dmm
#manipülasyon
#banknot
#Gündem
