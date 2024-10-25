DEAŞ finansörlerine Tokat’ta darbe: 2 tutuklama!

25 Ekim 2024 19:05 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:08

DEAŞ finansörlerine Tokat polisinden operasyon. Emniyet güçleri düzenledikleri nokta operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ​'a finansman​ sağladıkları tespit edilen 2 kişi, Tokat​ polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. 2 DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 BİN 100 TL PARA VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Tokat Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 100 TL nakit para, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler hakkında 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.