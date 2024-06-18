DEAŞ ikinci kez kana bulayacaktı! Rusya'da terör saldırısını Ankara önledi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 16:49 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:53
DEAŞ'ın Rusya'da bir konser salonuna düzenlediği terör saldırısında, 139 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; Rusya'da ikinci bir saldırı daha planlandığını ancak Ankara'nın istihbaratı ile bu saldırının önlendiği belirtildi.
Terör örgütü DAEŞ Horasan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlediği terör saldırısının ardından ikinci bir saldırı daha planlamış, bu kez hedef olarak bir alışveriş merkezini almıştılar...
ANKARA UYARMASAYDI...
NTV'de yer alan habere göre; Ankara bu saldırı planını deşifre ederek Rusya'yı uyardı ve böylece terör örgütünün Moskova'da ikinci büyük saldırısı önlendi.
KİLİSE SALDIRISI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Terör örgütünün 28 Ocak 2024'te İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlediği saldırının ardından ise, Ankara teyakkuza geçti.
Yakalanan örgüt elemanları konuşturularak, DAEŞ Horasan'ın Rusya'da ikinci bir saldırı daha planladığı tespit edildi. Rusya ile paylaşılan bu istihbarat ile, Moskova'da alışveriş merkezine düzenlenmesi planlanan saldırı önlendi.
Kaynak: tgrthaber.com