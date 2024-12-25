DEAŞ terör örgütüne 22 ilde 'Gürz' operasyonu: 182 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 43’ü tutuklandı, 24’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Terör örgütüne üye olmak,
- Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek,
- Terör örgütüne finans sağlamak ve
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."