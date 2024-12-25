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DEAŞ terör örgütüne 22 ilde 'Gürz' operasyonu: 182 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 08:03 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 08:08

Bakan Yerlikaya 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 43’ü tutuklandı, 24’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 ilde DEAŞ​ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma​ Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Terör örgütüne üye olmak,
  • Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek,
  • Terör örgütüne finans sağlamak ve
  • Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: tgrthaber.com
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