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DEAŞ'a 23 ilde büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 07:53 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:01

Bakan Yerlikaya 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. DEAŞ​ terör örgütüne yönelik 23 ilde “Gürz-15” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 88 şüpheli​ yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilgili şu bilgileri paylaştı;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 88 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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