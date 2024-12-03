DEAŞ'a 32 ilde büyük operasyon! 77 kişi yakalandı

03 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:33

DEAŞ terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. İzmir merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.

DEAŞ​ terör örgütüyle mücadele sürüyor. İzmir​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

32 İLDE DARBE

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.