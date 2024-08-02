DEAŞ'a büyük darbe! 99 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden 'Gürz-4' operasyonlarında 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 26 ilde DEAŞ terör örgütüne 'Gürz-4' operasyonları düzenlendiğini ve 99 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-4" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 99 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı