DEAŞ’a darbe: Çok sayıda kişi yakalandı!

05 Ağustos 2024 18:13 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:14

DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalanmıştı. Güvenlik güçleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve Nevşehir'de ikamet eden şahısları tespit etti.

3 TUTUKLAMA!

Şahıslar uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı. Tüm deliller toplandıktan sonra da TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kayseri’de ise 5 DEAŞ mensubu yakalanarak, gözaltına alındı.

DEAŞ'a yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.