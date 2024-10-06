DEAŞ'ın bomba imalatçısı İstanbul'da yakalandı

06 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:00

Son dakika haberi: İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı olduğu belirlenen R.H. isimli örgüt üyesi yakalandı. 34 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberine göre terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ'ın bomba imalatçısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki R.H. isimli şahsın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşan emniyet birimleri harekete geçti.

EMNİYET ADIM ADIM İZLEDİ

DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, şüpheli şahsı yakın takibe alarak adım adım izledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ’ın bomba uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hücre üyesinin, çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği ve İstanbul'da eylem arayışında olduğu değerlendirildi. Rami H.’nin, DEAŞ saflarında bomba yapım aşamalarında görev aldığı aktarılırken, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden geçiş yaptığı tespit anlaşıldı.

BOMBA YAPIMINI ANLATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Rami H., çapraz sorguda çözüldü. Suçunu kabul eden DEAŞ üyesinin üzerinden ele geçirilen dijitallerde ise örgüt üyelerine oksijen tüplerinden ve su borularından nasıl bomba ve füze yapıldığını anlattığı video görselleri çıktı.

BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Rami H., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Türkiye’ye gelen teröristin ülke içindeki bağlantılarının araştırıldığı da öğrenildi. Hangi tarihte yurda girip kimlerle temas kurduğu ve eylem arayışında olup olmadığı yapılacak detaylı incelemelerin sonunda belli olacak.