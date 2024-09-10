DEAŞ'ın finans yapılanmasına eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var

10 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:07

İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına büyük darbe vurdu. Örgütün finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ'ın finansal kaynağının önlenmesine ilişkin 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN!

İzmir merkezli Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kalan 3 şüphelinin yakalanması için de aramaların devam ettiği bildirildi.