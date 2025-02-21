Dedektif gibi günlerce izini sürdü! Pes etmedi, unutulan telefonu Filipinli turiste ulaştırdı

İzmir'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. New York'tan İzmir'e gelen Filipinli kadın turist, bindiği takside cep telefonunu unuttu. Turistin panikle yardım istemesi üzerine harekete geçen duyarlı taksici Mustafa Baştaş, adeta bir dedektif gibi iz sürdü. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek kayıp telefonu bulmak için yoğun bir çaba harcadı. Ancak turist, gemisinin hareket saati nedeniyle İzmir'den ayrılmak zorunda kaldı. Pes etmeyen Baştaş, taksiyi tespit edip unutulan telefonu buldu ve sahibine zor da olsa ulaştırdı.

İzmir'de Filipinli bir turistin bindiği takside cep telefonunu unutmasının ardından devreye giren duyarlı bir taksici, titiz bir takip süreciyle telefonun sahibine ulaşmasını sağladı.

New York'tan İzmir'e seyahat eden Filipinli kadın turist, Alsancak bölgesinde bir taksiye bindi. Yolculuğunun sonunda araçtan inerken cep telefonunu arka koltukta unuttuğunu fark etmeyen turist, kısa süre sonra cihazına ulaşamayınca paniğe kapıldı. Çözüm arayan turist, liman bölgesinde bulunan taksici İsmet Akduman'dan yardım istedi. Akduman, meslektaşı Mustafa Baştaş'ı arayarak durumu aktardı.

DAKİKALARLA YARIŞTI, GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ

Baştaş, olayın çözülmesi için hemen harekete geçti. Kendi aracının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek turistin bindiği taksiyi tespit etti. Ardından Şoförler Odası'na giderek detaylı bir inceleme yaptı. Ancak Filipinli turist, gemisinin İzmir'den ayrılmak zorunda olması nedeniyle bekleyemedi. Baştaş, turisti limana bırakıp telefonunu bulacağına dair söz verdi ve iletişim bilgilerini aldı.

Yoğun çaba ve takip sürecinin ardından Baştaş, güvenlik kameralarını incelemeye devam ederek telefonun unutulduğu aracı buldu ve taksi şoförüyle iletişime geçti. Telefonu teslim alan Baştaş, Filipinli turiste ulaşıp cihazını kendisine ulaştırdı.

Kadın turiste mutlu haberi veren Baştaş, telefonu New York'a göndermek için kargo firmasının yolunu tuttu ancak yaşanan aksaklık nedeniyle telefonu gönderemedi. Kruvaziyer şirketi aracılığıyla turist ile yeniden iletişime geçti ve turistin New York'a gitmeden önce İstanbul'a uğrayacağını öğrendi. İzmir otogarına gidip telefonu otobüs ile İstanbul'a gönderen Baştaş, telefonun turiste ulaşmasını sağladı. Turist kadın telefonu aldıktan sonra Baştaş'ı arayıp teşekkür etti.

Olay günü yaşadıklarını anlatan taksici Mustafa Baştaş, "Taksici İsmet abimin yanına bir turist kadın geldi ve '5 dakika önce bir taksiden indiğini, cep telefonunu orada unuttuğunu' söyledi. İsmet abim durumu bana anlatınca ben de kadına yardımcı olmaya çalıştım. Daha sonra benim aracımda bulunan kameranın, kadının bindiği taksiyi gördüğünü fark ettim" dedi.

Turiste bu durumu anlattığını ve birlikte Şoförler Odasına gidip kameraları incelediklerini, fakat turist gemiye yetişeceği için zamanlarının çok kısıtlı olduğunu belirten Baştaş, telefonun unutulduğu aracın plakasını tespit edemediklerini aktardı.

Turist kadını gemiye yetiştirdiğini ve 'telefonu bulacağına dair söz verdiğini' ifade eden taksici, durumu şöyle anlattı:

"Kadının iletişim bilgilerini aldım. Şoförler Odası bana görüntü attı ve ben o görüntüleri tek tek izledim. Kadının bindiği taksiyi tespit ettim. Şoförler Odasından araç sürücüsünün bilgilerine ulaştım. Şoförü arayarak 'araçta telefon olduğunu' söyledim. Şoför aracın Buca ilçesinde olduğunu belirtti. Ben de oraya gidip telefonu aldım."

KARGOYLA GÖNDEREMEYİNCE İSTANBUL'A OTOBÜSLE GÖNDERDİ

Telefonu turiste ulaştırabilmek için kruvaziyer şirketiyle iletişim haline geçtiğini belirten Baştaş, "Aile New York'ta yaşıyordu. Ben gemi yetkililerine kendi numaramı verdim ve 'kadının benimle iletişime geçmesini istediğimi' ifade ettim. Kadın beni aradı. Kendisiyle konuştuk ve benden 'telefonu bir kargo firmasıyla Amerika'daki adresine göndermemi' istedi" diye konuştu.

Kargo gönderimi esnasında bir sorun oluştuğunu ve telefonu gönderemediğini ifade eden Baştaş, bunun üzerine otobüsle İstanbul'a gönderebileceğini söylediğini, turistin de bunu kabul ettiğini sözlerine ekledi. İzmir otogarına gidip telefonu bir otobüs firmasına teslim ettiğini ve otobüsün tüm bilgilerini kadına ilettiğini belirterek, "Telefon İstanbul'a gitti ve turist orada telefonu teslim aldı. Görevimizi yerine getirdik. Huzurlu ve mutluyum. Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu" diyerek duygularını açıkladı.

'TAKSİLERİN PLAKALARINI NOT EDİN' TAVSİYESİ

İnsanlarımız ucuz olduğunu düşünerek korsan taksileri tercih etiğini ifade eden Baştaş, korsan taksilerin çok tehlikeli olduğunu ve vatandaşların başına her türlü olayın gelme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Baştaş, vatandaşların durak dışında kullandıkları taksilerin plakalarını da not etmelerini, böylelikle bir eşyaları kaybolursa kolaylıkla taksiye ulaşıp eşyalarını bulabileceklerini söyledi.