Define avcılarına büyük şok: Açtıkları çukurda böyle yakalandılar
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 15:31 - Güncelleme : 30 May 2024 15:36
Kırklareli'nde 20 metre derinliğinde çukur açarak define arayan 4 şüpheli açtıkları çukurda yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirköy ilçesine bağlı Balaban Köyünde bir evin içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler evin zeminine 20 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çukurda incelemelerde bulunan ekipler 43 adet tarihi döneme ait el yazması kitap, asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı