Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler

04 Şubat 2025 08:11 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:13

Kastamonu'da metruk bir binanın altına kazılan tünel görenleri şaşkına çevirdi. Defineciler kurdukları asansör sistemiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda Tosya ilçesinde mekan sahibi A.T. ile B.B., C.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısların metruk bir binada izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

ASANSÖR SİSTEMİ KURMUŞLAR!

Metruk binanın içine metrelerce derinliğe inmelerini sağlayan bir asansör sistemi kuran şüpheliler ayrıca çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için de elektrik kabloları döşeyerek ışıklandırma sağladıkları görüldü.

6 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

kazı yaparken suçüstü yakalandı. Binada yapılan aramada 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.