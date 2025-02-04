Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler

Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Şubat 2025 08:11 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:13
Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler

Kastamonu'da metruk bir binanın altına kazılan tünel görenleri şaşkına çevirdi. Defineciler kurdukları asansör sistemiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda Tosya ilçesinde mekan sahibi A.T. ile B.B., C.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısların metruk bir binada izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler - 1. Resim

ASANSÖR SİSTEMİ KURMUŞLAR!

Metruk binanın içine metrelerce derinliğe inmelerini sağlayan bir asansör sistemi kuran şüpheliler ayrıca çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için de elektrik kabloları döşeyerek ışıklandırma sağladıkları görüldü.

Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler - 2. Resim

6 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

kazı yaparken suçüstü yakalandı. Binada yapılan aramada 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler - 3. Resim

Definecilerin kurduğu sistem şoke etti! Binanın altına tünel kazıp elektrik döşediler - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...