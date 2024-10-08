'Tanımıyorum' demişti! Deha Tuzcu, Berkcan Güven'in mesajlarını ifşa etti

08 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:00

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in cinayetleri gündemi sarsarken Discord'daki incel grupları da mercek altına alındı. Belirledikleri kız çocuklarını taciz eden ve zorbalık yapan bir incel grubunun kurucusu olduğu iddia edilen Deha Tuzcu isimli bir rapçi ise günlerdir gündemden düşmüyor. Peki kim bu Deha Tuzcu? Fenomen Berkcan Güven ile yakın arkadaş olduğu iddiası doğru mu?

İstanbul Fatih'te yarım saat arayla Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner​'i katleden Semih Çelik​ Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinayetlerin ardından yapılan incelemelerde katil Semih Çelik'in telefonunda Discord'da yayın yapan incel grupları ile bağlantısı dikkat çekti. Kadın nefreti kusan ve katilleri adeta önder haline getiren bu incellerin başında ise Deha Tuzcu isimli bir rapçi olduğu iddia edildi. Kız çocuklarını zorbalayan, her dedikleri bir bir yaptıran ve cinsel istismara kadar giden olaylar zincirinin sorumlusu ve yönlendiricisi olduğu iddia edilen Tuzcu, sosyal medyada gündemden inmiyor.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Bu iddialar ortalığı karıştırırken Deha Tuzcu'nun fenomen ve şarkıcı Berkcan Güven ile yakın arkadaş olduğu konuşuldu. Berkcan Güven, jet hızında iddiaları yalanlarken sadece Tuzcu ile sadece müzik ortamında denk geldiklerini dile getirdi. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Güven'e bir darbe de ' pek bir sohbetimiz yok' dediği Deha Tuzcu'dan geldi.

BERKCAN GÜVEN İLE MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Tuzcu 'delikanlılık da bir yere kadar' diyerek Berkcan Güven ile olan konuşmalarını ifşa etti. Mesajlarda Berkcan Güven'in Tuzcu'ya "Kes sesini. Hemen bana 10 bin dolar at" dediği görüldü.

Tuzcu ise paylaşımı saniyeler içinde sildi.