Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Dehşet anları: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı

Dehşet anları: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 12:58 - Güncelleme : 13 May 2024 12:59
Dehşet anları: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı

Gaziantep'te bir kişi, eşini öldürdükten sonra oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı. Korkunç görüntülerin kaydedildiği olayda, şahıs gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir, oğlu İbrahim Eren Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken oğul İbrahim Eren Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.
Dehşet anları: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı - 1. Resim

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA 

Aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan Halil Özdemir isimli şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan yaralı damadını bularak öldürmek isteyen şahsın, olay yerine gelen polisleri görünce tüfeğini yere bırakıp teslim olması ve sonrasında da yaralı oğlunun ambulansa taşınma anları da saniye saniye yer aldı.

SOKAK SOKAK DAMADINI ARADI 

Görüntülerde, zanlının elinde silahla markete girerek damadını ararken "yaralı nereye gitti" diye bağırdığı anlar ve teslim olduktan sonra çevredeki vatandaşların zanlıya tepki gösterme anları de dikkat çekti.Dehşet anları: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı - 2. Resim

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlının, gün içerisinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...