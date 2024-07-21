Dehşete düşüren kaza! Kalp krizi geçiren sürücü öldü, çarptığı kadının bacağı koptu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:25
İstanbul Kağıthane'de aracıyla seyir halinde olan sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, pazara giden 65 yaşındaki kadına çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, iki aracın arasında kalan kadının da bacağı koptu.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde korkunç bir kaza yaşandı. Aracıyla seyir halinde olan 53 yaşındaki Oral Çebi, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek pazara giden 65 yaşındaki Ayşe Karadağ'a çarptı.
SÜRÜKLENEN KADININ BACAĞI KOPTU
Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı, talihsiz kadının bacağı koptu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı