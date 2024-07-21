Dehşete düşüren kaza! Kalp krizi geçiren sürücü öldü, çarptığı kadının bacağı koptu

21 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:25

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde korkunç bir kaza yaşandı. Aracıyla seyir halinde olan 53 yaşındaki Oral Çebi, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek pazara giden 65 yaşındaki Ayşe Karadağ'a çarptı.

SÜRÜKLENEN KADININ BACAĞI KOPTU

Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı, talihsiz kadının bacağı koptu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.



