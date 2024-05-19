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Dehşet anları kamerada: 6 yaşındaki çocuğa çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 May 2024 16:51 - Güncelleme : 19 May 2024 17:04

İstanbul Gasziosmanpaşa'da kaydedilen kaza görüntüleri 'pes' dedirtti. Motosiklet sürücüsü, 6 yaşındaki çocuğa çarparak kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da yaşanan kazanın görüntüleri dehşete düşürdü. Annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk korku dolu anlar yaşadı. 

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Hızla gelen motosiklet, 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yerden kalkamazken, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. 

Çocuğun yardımına annesi ve çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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