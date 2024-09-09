Dehşet anları kamerada! Anne ve küçük çocuğu tekneden denize düştü

09 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:28

İstanbul Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu dehşeti yaşadı. Kıyıya yaklaşan tekneden düşen anne ve çocuğunun korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korku dolu anlar...

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Eminönü iskelesinde meydana gelen olayda, kıyıya yaklaşan teknede korku dolu anlar yaşandı. Tur teknesiyle gezintiye çıkan Sarıçayır ailesi hayatlarının en kötü gününü geçirdi.

Kıyaya yaklaşan teknede dengesini kaybeden anne Resime Sarıçayır ile kucağındaki 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. denize düştü. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan baba, eşi ve çocuğu için denize atladı.

TEKNE KAPTANI DA SUYA ATLADI

Tekne kaptanı da babaya yardım etmek için suya atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.