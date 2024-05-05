Dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı

05 May 2024 16:39 - Güncelleme : 05 May 2024 16:46

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta meydana gelen olayda, sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.